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Водитель «ГАЗели» на Софийской собрал «Валдай», две легковые на «встречке» и погиб

Стали известны подробности массовой аварии, спровоцировавшей коллапс на одном из перекрестков Фрунзенского района Петербурга 16 марта. В главке подтвердили гибель одного из участников.

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ДТП произошло в 15:45 у дома 8 по Софийской улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 56-летний мужчина на грузовой «ГАЗели» врезался в стоявший на проезжей части из-за поломки «Валдай», после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся там с двумя легковыми: Volkswagen и Subaru.

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В результате водитель «ГАЗели» скончался на месте. Травмы также получила 46-летняя женщина, находившаяся за рулем «Субару», ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке все еще сильно затруднено: Софийская, улица Фучика и улица Салова стоят в плотном заторе.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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