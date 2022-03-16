Водитель «ГАЗели» на Софийской собрал «Валдай», две легковые на «встречке» и погиб

ДТП произошло в 15:45 у дома 8 по Софийской улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 56-летний мужчина на грузовой «ГАЗели» врезался в стоявший на проезжей части из-за поломки «Валдай», после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся там с двумя легковыми: Volkswagen и Subaru.
В результате водитель «ГАЗели» скончался на месте. Травмы также получила 46-летняя женщина, находившаяся за рулем «Субару», ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке все еще сильно затруднено: Софийская, улица Фучика и улица Салова стоят в плотном заторе.