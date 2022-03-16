«Сразу подлетели люди и начали помогать». Замес с грузовиком остановил перекресток Фучика и Софийской

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» На перекрестке улицы Фучика и Софийской улицы занесло грузовой фургон, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковыми машинами, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Влетел в первую машину (бедная женщина). Сразу подлетели люди и начали помогать девушке выйти из машины. Били по щекам. Вроде пришла в себя. Потом попытались мужика достать, не смогли. Приехала скорая через несколько минут, ДПС и МЧС», — пишет Анастасия.



Спасатели достали мужчину. Со слов участника группы Михаила, сначала у пострадавшего были дыхание и пульс, но позже он скончался. Информация об этом уточняется.

На фото с места ДТП видно еще одну грузовую «ГАЗель», въехавшую в легковой автомобиль, судя по всему, припаркованный. Связаны ли обе аварии друг с другом, пока неизвестно.

Из-за ДТП перекресток оказался почти заблокирован: со стороны улицы Белы Куна водители вынуждены объезжать через АЗС, а в обратном направлении проезд перегорожен. По данным «Яндекс.Пробок», улица Фучика плотно стоит от Пражской, Софийская встала между местом ДТП и улицей Салова в обе стороны, на Салова тоже пробка.