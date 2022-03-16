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FT: Европейские автозаводы остановились из-за нехватки деталей с Украины

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BMW и Volkswagen приостановили работу заводов в Европе из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины. Конфликт с Россией привел к закрытию электромонтажных заводов на территории страны, 16 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По оценке Auto Analysis, к которой обращается издание, на Украину приходится около пятой части поставок электрокабелей. Управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан отметил, что без кабелей невозможно начать сборку даже некомплектного автомобиля. Он также уточнил, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, а это в свою очередь усложняет вопрос их производства на других заводах.

Кроме того, источники сообщили о серьезных проблемах с логистикой. Точное время приезда грузовиков в пункты назначения рассчитать трудно. По словам представителя отрасли, необходимо ежедневно проверять возможность отправки транспортных средств.

Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс отметил, что на данный момент компания рассматривает альтернативы, которые включают в себя смену оборудования. Между тем, по данным других собеседников издания, некоторые поставщики с Украины возобновляют работу.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Глава страны сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. За последними событиями российско-украинского конфликта следите в онлайн-хронике «Фонтанки».

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Комментарии (20)

265056402
неожиданный поворот) А может у них и софт поляжет, потому что код некому писать для евро программ))
Krabs Krabs
Вся эта история с машинами изначально уже были санкции. Видимо по какой то причине решили меньше машин продавать. Два года назад сети уходили Спар, Косторама, Ряды. Всё уже было в эфире.
07A
Что то пошло не так? Да, европейцы? Лиха беда начало!
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