FT: Европейские автозаводы остановились из-за нехватки деталей с Украины

BMW и Volkswagen приостановили работу заводов в Европе из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины. Конфликт с Россией привел к закрытию электромонтажных заводов на территории страны, 16 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По оценке Auto Analysis, к которой обращается издание, на Украину приходится около пятой части поставок электрокабелей. Управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан отметил, что без кабелей невозможно начать сборку даже некомплектного автомобиля. Он также уточнил, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, а это в свою очередь усложняет вопрос их производства на других заводах.