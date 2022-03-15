Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
«Яндекс» назвал слухами сообщения о планах продажи сервисов «Новости» и «Дзен». Ранее о том, что «Яндекс» решил продать сервисы, которые ранее вызывали критику депутатов Госдумы и пользователей, сообщал РБК. По данным издания, главный претендент на сервисы — холдинг VK.
Новый санкционный список ЕС:
- Роман Аркадьевич Абрамович.
- Герман Борисович Хан.
- Виктор Филиппович Рашников.
- Алексей Викторович Кузьмичёв.
- Александр Александрович Михеев.
- Александр Николаевич Шохин.
- Андрей Валерьевич Рюмин.
- Армен Сумбатович Гаспарян.
- Артем Григорьевич Шейнин.
- Дмитрий Евгеньевич Куликов.
- Константин Львович Эрнст.
- Марина Владимировна Сечина.
- Сулейман Абусаидович Керимов.
- Тигран Оганесович Худавердян.
- Владимир Валерьевич Рашевский.
- «Роснефть-Аэро».
- «Рособоронэкспорт».
- НПО «Высокоточные комплексы».
- Курганмашзавод.
- «Вертолеты России».
- Объединенная авиастроительная корпорация.
- Объединенная судостроительная корпорация.
- Уралвагонзавод.
- Зеленодольский завод имени Горького.
ЕС запретил компаниям союза любые сделки с «Роснефтью», «Газпромнефтью», «КАМАЗом» и «Транснефтью».
Американская фармкомпания Eli Lilly (первая компания, начавшая промышленное производство инсулина. — Прим. ред.) заявила о приостановке инвестиций, клинических испытаний и ввоза некоторых своих лекарств в РФ.
Письмо Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации.
ЕС объявил четвертый пакет санкций против России:
- полный запрет на сделки с некоторыми предприятиями военно-промышленного комплекса;
- запрет на импорт стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС;
- запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, кроме гражданской атомной энергетики;
- запрет на экспорт предметов роскоши (кроме автомобилей дороже 50 тысяч евро, ювелирных изделий);
- также введены персональные санкции против олигархов, бизнес-элит, руководителей оборонных предприятий и лидеров пропаганды (список будет позже);
- запрет кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС на присвоение рейтингов России и российским компаниям.
ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро, а также целого ряда предметов роскоши.
Центробанк составил памятку о том, как пользоваться картой «Мир» за рубежом:
- Турция: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank;
- Вьетнам: в системе NAPAS / банки BIDV, VRB;
- Армения: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa;
- Таджикистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay («Душанбе Сити»);
- Белоруссия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы «Белкарт», а также ВТБ Беларусь;
- Казахстан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах ВТБ, Сбербанка, Народного банка Республики Казахстан (Халык Банк) и банка «Центр-кредит»;
- Киргизия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ;
- Узбекистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD;
- Южная Осетия: снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия;
- Абхазия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА.
Мы продолжаем вести хронику российско-украинского конфликта, и вот что произошло за последние сутки:
- представитель Союза французских предпринимателей заверил, что «Ашан» и другие французские компании останутся в России;
- РФ и Украина продолжают четвертый раунд переговоров. На этот раз стороны встретились на видеоконференции. Стороны обсуждают общие вопросы урегулирования и прекращения огня;
- суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу Первого канала, появившуюся в прямом эфире с антивоенным плакатом;
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией;
- СК начал доследственную проверку в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом;
- Великобритания ввела санкции против десятков российских чиновников, политиков, телеведущих. Санкции предусматривают заморозку активов в стране и запрет на въезд;
- Россия ввела санкции против политиков Канады и США, в том числе против президента США Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список против Канады Россия включила 313 граждан, включая глав МИД и Минобороны этой страны;
- российские авиакомпании объявляют о возобновлении международных полетов на российских самолетах Sukhoi Superjet 100: «Аэрофлот» будет летать в Армению, а Red Wings — в Анталью;
- Apple включила карты «Мир» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID;
- сенатор Совета Федерации Андрей Клишас не исключил блокировки YouTube. Ранее Роскомнадзор требовал от видеохостинга восстановить доступ к архивам Гостелерадиофонда.
Все подробности — в этой онлайн-трансляции.