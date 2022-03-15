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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военного конфликта

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

РИА Новости / T.me
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«Яндекс» назвал слухами сообщения о планах продажи сервисов «Новости» и «Дзен». Ранее о том, что «Яндекс» решил продать сервисы, которые ранее вызывали критику депутатов Госдумы и пользователей, сообщал РБК. По данным издания, главный претендент на сервисы — холдинг VK.

РИА Новости / T.me
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Новый санкционный список ЕС:

  1. Роман Аркадьевич Абрамович.
  2. Герман Борисович Хан.
  3. Виктор Филиппович Рашников.
  4. Алексей Викторович Кузьмичёв.
  5. Александр Александрович Михеев.
  6. Александр Николаевич Шохин.
  7. Андрей Валерьевич Рюмин.
  8. Армен Сумбатович Гаспарян.
  9. Артем Григорьевич Шейнин.
  10. Дмитрий Евгеньевич Куликов.
  11. Константин Львович Эрнст.
  12. Марина Владимировна Сечина.
  13. Сулейман Абусаидович Керимов.
  14. Тигран Оганесович Худавердян.
  15. Владимир Валерьевич Рашевский.
  1. «Роснефть-Аэро».
  2. «Рособоронэкспорт».
  3. НПО «Высокоточные комплексы».
  4. Курганмашзавод.
  5. «Вертолеты России».
  6. Объединенная авиастроительная корпорация.
  7. Объединенная судостроительная корпорация.
  8. Уралвагонзавод.
  9. Зеленодольский завод имени Горького.
РИА Новости / T.me
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ЕС запретил компаниям союза любые сделки с «Роснефтью», «Газпромнефтью», «КАМАЗом» и «Транснефтью».

РИА Новости / T.me
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Американская фармкомпания Eli Lilly (первая компания, начавшая промышленное производство инсулина. — Прим. ред.) заявила о приостановке инвестиций, клинических испытаний и ввоза некоторых своих лекарств в РФ.

РИА Новости / T.me
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Письмо Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации.

РИА Новости / T.me
РИА Новости / T.me
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ЕС объявил четвертый пакет санкций против России:

  • полный запрет на сделки с некоторыми предприятиями военно-промышленного комплекса;
  • запрет на импорт стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС;
  • запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, кроме гражданской атомной энергетики;
  • запрет на экспорт предметов роскоши (кроме автомобилей дороже 50 тысяч евро, ювелирных изделий);
  • также введены персональные санкции против олигархов, бизнес-элит, руководителей оборонных предприятий и лидеров пропаганды (список будет позже);
  • запрет кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС на присвоение рейтингов России и российским компаниям.
РИА Новости / T.me
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ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро, а также целого ряда предметов роскоши.

РИА Новости / T.me
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Центробанк составил памятку о том, как пользоваться картой «Мир» за рубежом:

  • Турция: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank;
  • Вьетнам: в системе NAPAS / банки BIDV, VRB;
  • Армения: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa;
  • Таджикистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay («Душанбе Сити»);
  • Белоруссия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы «Белкарт», а также ВТБ Беларусь;
  • Казахстан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах ВТБ, Сбербанка, Народного банка Республики Казахстан (Халык Банк) и банка «Центр-кредит»;
  • Киргизия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ;
  • Узбекистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD;
  • Южная Осетия: снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия;
  • Абхазия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА.
РИА Новости / T.me
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Мы продолжаем вести хронику российско-украинского конфликта, и вот что произошло за последние сутки:

  • представитель Союза французских предпринимателей заверил, что «Ашан» и другие французские компании останутся в России;
  • РФ и Украина продолжают четвертый раунд переговоров. На этот раз стороны встретились на видеоконференции. Стороны обсуждают общие вопросы урегулирования и прекращения огня;
  • суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу Первого канала, появившуюся в прямом эфире с антивоенным плакатом;
  • Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией;
  • СК начал доследственную проверку в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом;
  • Великобритания ввела санкции против десятков российских чиновников, политиков, телеведущих. Санкции предусматривают заморозку активов в стране и запрет на въезд;
  • Россия ввела санкции против политиков Канады и США, в том числе против президента США Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список против Канады Россия включила 313 граждан, включая глав МИД и Минобороны этой страны;
  • российские авиакомпании объявляют о возобновлении международных полетов на российских самолетах Sukhoi Superjet 100: «Аэрофлот» будет летать в Армению, а Red Wings — в Анталью;
  • Apple включила карты «Мир» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID;
  • сенатор Совета Федерации Андрей Клишас не исключил блокировки YouTube. Ранее Роскомнадзор требовал от видеохостинга восстановить доступ к архивам Гостелерадиофонда.

Все подробности — в этой онлайн-трансляции.

РИА Новости / T.me

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