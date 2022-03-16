В российских спортзалах из-за санкций «отваливаются» целые фитнес-программы

«Часть программ были покупные, по франшизе. Например, зумба, Hot iron, Body Sculpt и тому подобное, — рассказала «Фонтанке» читательница, которая увидела замешательство тренеров в своем спортзале. — Организации, которые предоставляли протоколы занятий и музыкальные треки тоже перестают работать с Россией».



Проблемы с франшизами подтвердила редакции лицензированный инструктор «Зумба-Фитнес» из Петербурга Мария Прокофьева.

«Для всех стран у компании «Зумба-Фитнес» единая структура обучения и ведения классов. После обучения инструктор вступает в международную сеть ZIN, — говорит Мария Прокофьева. — И ежемесячно платит от 35 до 49 долларов, в зависимости от выбранных опций. За эти деньги компания каждый месяц присылает материалы для занятий в электронном виде. Когда Visa и Mastercard решили уйти из России, стало понятно, что списывать с нас взносы больше не получится. К тому же стоимость наших лицензий выросла в рублях вдвое. А в понедельник все инструкторы получили от компании письмо о приостановке деятельности в России и Беларуси в связи с гуманитарным кризисом на Украине». Теперь лицензии всех россиян приостановлены, а доступ к материалам для проведения тренировок закрыт. Правда, инструкторы уверены, что смогут продолжить вести занятия — коллеги из других стран готовы поделиться своими материалами.