Маленькому петербуржцу срочно нужна помощь

Поделиться Поделиться







Шурасьев Женя, 9 месяцев. Диагноз — краниостеноз. Требуются титановые черепные пластины. Стоимость 170 544 руб. У Жени был диагностирован краниосиностоз. «Роднички» малыша зарастали так быстро, что уже к 4 месяцам его голова явно деформировалась. Но внешний вид — это не самое страшное. Краниостеноз — раннее закрытие черепных швов, что способствует ограниченному объему черепа, его деформации и внутричерепной гипертензии. Заболевание встречается у одного новорожденного на 2000, чаще наблюдается у мальчиков.

Неправильно и слишком рано сросшиеся кости не дают развиваться мозгу, защемляют жизненно важные его отделы. Внутричерепное давление вызывает сильные головные боли, а последствия — это атрофия зрительных нервов (слепота), умственное и речевое недоразвитие, судороги и т. д. Неоперированный ребёнок безвозвратно становится тяжёлым инвалидом. Жене сделали операцию вовремя — такую операцию необходимо проводить как можно раньше, пока косточки ещё мягкие. Казалось, что всё позади. Но на очередном обследовании выяснилось, что косточки вновь срастаются неправильно. И малышу вновь нужна нейрохирургическая операция. В этот раз ему планировалось установить саморассасывающиеся (биодеградируемые) пластины. Они должны были держать форму черепа, а затем просто раствориться. Их стоимость составляла более 400 000 рублей. И если сама операция бесплатная, то пластины нужно покупать самим. Родители Жени обратились в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который взялся помочь малышу. Но произошло непредвиденное: введённые жёсткие санкции в отношении России повлияли на поставку импортных расходников — нарушились логистические цепочки.