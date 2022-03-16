FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
111.48р122.45р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Маленькому петербуржцу срочно нужна помощь

У девятимесячного Жени редкое заболевание — краниостеноз. Он уже перенёс одну операцию, но к желаемому результату она не привела. Сейчас малышу нужно ещё одно хирургическое вмешательство, которое поможет мальчику жить в дальнейшем полноценной жизнью. Но если сама операция бесплатная, то за расходные материалы родителям нужно платить.

4
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Шурасьев Женя, 9 месяцев.

Диагноз — краниостеноз.

Требуются титановые черепные пластины. Стоимость 170 544 руб.

У Жени был диагностирован краниосиностоз. «Роднички» малыша зарастали так быстро, что уже к 4 месяцам его голова явно деформировалась. Но внешний вид — это не самое страшное.

Краниостеноз — раннее закрытие черепных швов, что способствует ограниченному объему черепа, его деформации и внутричерепной гипертензии. Заболевание встречается у одного новорожденного на 2000, чаще наблюдается у мальчиков.

Неправильно и слишком рано сросшиеся кости не дают развиваться мозгу, защемляют жизненно важные его отделы. Внутричерепное давление вызывает сильные головные боли, а последствия — это атрофия зрительных нервов (слепота), умственное и речевое недоразвитие, судороги и т. д.

Неоперированный ребёнок безвозвратно становится тяжёлым инвалидом. Жене сделали операцию вовремя — такую операцию необходимо проводить как можно раньше, пока косточки ещё мягкие.

Казалось, что всё позади. Но на очередном обследовании выяснилось, что косточки вновь срастаются неправильно. И малышу вновь нужна нейрохирургическая операция.

В этот раз ему планировалось установить саморассасывающиеся (биодеградируемые) пластины. Они должны были держать форму черепа, а затем просто раствориться. Их стоимость составляла более 400 000 рублей. И если сама операция бесплатная, то пластины нужно покупать самим.

Родители Жени обратились в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который взялся помочь малышу. Но произошло непредвиденное: введённые жёсткие санкции в отношении России повлияли на поставку импортных расходников — нарушились логистические цепочки.

Аналогов саморассасывающихся пластин найти не удалось. Ждать поставок неопределенное время нельзя, операцию нужно провести в самые короткие сроки. И единственной альтернативой стали титановые пластины. Правда, со временем их нужно будет удалять. Они значительно дешевле саморассасывающихся, но даже такая сумма для родителей неподъёмная — в семье трое детей и каждая копейка на счету.

«Эти пластины — залог будущего малыша. Благодаря им угроза его здоровью и развитию исчезнут», — сказали в БФ «Спасение».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

266168556
В семье трое детей, кредит в таком случае - не лучшая идея. А особенно сейчас.
Noisymouse-дубль
Ох, уж эти фонды... Титановые пластины для этого ребенка - чуть больше 170 тыс, а "Алеша" собирает на титановые пластины для точно такого же ребенка с точно таким же диагнозом 485 с лишним тысяч - вчерашняя публикация.
VVvolkov
кредит же можно взять, не тяните время
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний