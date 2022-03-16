Маленькому петербуржцу срочно нужна помощь

Шурасьев Женя, 9 месяцев.
Диагноз — краниостеноз.
Требуются титановые черепные пластины. Стоимость 170 544 руб.
У Жени был диагностирован краниосиностоз. «Роднички» малыша зарастали так быстро, что уже к 4 месяцам его голова явно деформировалась. Но внешний вид — это не самое страшное.
Краниостеноз — раннее закрытие черепных швов, что способствует ограниченному объему черепа, его деформации и внутричерепной гипертензии. Заболевание встречается у одного новорожденного на 2000, чаще наблюдается у мальчиков.
Неправильно и слишком рано сросшиеся кости не дают развиваться мозгу, защемляют жизненно важные его отделы. Внутричерепное давление вызывает сильные головные боли, а последствия — это атрофия зрительных нервов (слепота), умственное и речевое недоразвитие, судороги и т. д.
Неоперированный ребёнок безвозвратно становится тяжёлым инвалидом. Жене сделали операцию вовремя — такую операцию необходимо проводить как можно раньше, пока косточки ещё мягкие.
Казалось, что всё позади. Но на очередном обследовании выяснилось, что косточки вновь срастаются неправильно. И малышу вновь нужна нейрохирургическая операция.
В этот раз ему планировалось установить саморассасывающиеся (биодеградируемые) пластины. Они должны были держать форму черепа, а затем просто раствориться. Их стоимость составляла более 400 000 рублей. И если сама операция бесплатная, то пластины нужно покупать самим.
Родители Жени обратились в петербургский благотворительный фонд «Спасение», который взялся помочь малышу. Но произошло непредвиденное: введённые жёсткие санкции в отношении России повлияли на поставку импортных расходников — нарушились логистические цепочки.
Аналогов саморассасывающихся пластин найти не удалось. Ждать поставок неопределенное время нельзя, операцию нужно провести в самые короткие сроки. И единственной альтернативой стали титановые пластины. Правда, со временем их нужно будет удалять. Они значительно дешевле саморассасывающихся, но даже такая сумма для родителей неподъёмная — в семье трое детей и каждая копейка на счету.
«Эти пластины — залог будущего малыша. Благодаря им угроза его здоровью и развитию исчезнут», — сказали в БФ «Спасение».
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