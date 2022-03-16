Антон Долин покинул пост главного редактора «Искусства кино»

Антон Долин ушел с должности главного редактора журнала «Искусство кино». Об этом он написал на своей странице в соцсетях 16 марта. По словам кинокритика, он покинул пост уже неделю назад.
«Отныне главным редактором старейшего европейского журнала о кино — Станислав Дединский, исследователь и историк, автор и составитель нескольких книг, выпущенных под эгидой "ИК"», — написал Долин.
Все остальные члены редакции остались работать в журнале, отметил бывший главный редактор.
Причину ухода Долин не объяснил.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в первые дни военной операции на Украине директор Центра имени Всеволода Мейерхольда — государственного учреждения культуры в Москве — Елена Ковальская объявила, что уходит с этой должности в знак протеста.