Лавров рассказал о любви к украинской культуре, языку и юмору, который «с самоиронией»

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, язык и юмор, который «несколько с самоиронией». Министр также добавил, что у него есть друзья с Украины.
В интервью телеканалу РБК 16 марта он отметил, что у украинцев никогда не было претензий к России, однако граждан этого государства начали настраивать против русских вскоре после обретения страной независимости.
«Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. <...> Я уверен, что у подавляющего большинства наших граждан нет никаких проблем и претензий к украинскому народу, так же как у украинского народа никогда не было претензий к России», — сказал министр.
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Глава страны сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. За последними событиями российско-украинского конфликта следите в онлайн-хронике «Фонтанки».