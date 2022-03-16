Лавров рассказал о любви к украинской культуре, языку и юмору, который «с самоиронией»

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, язык и юмор, который «несколько с самоиронией». Министр также добавил, что у него есть друзья с Украины.



В интервью телеканалу РБК 16 марта он отметил, что у украинцев никогда не было претензий к России, однако граждан этого государства начали настраивать против русских вскоре после обретения страной независимости.



«Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. <...> Я уверен, что у подавляющего большинства наших граждан нет никаких проблем и претензий к украинскому народу, так же как у украинского народа никогда не было претензий к России», — сказал министр.

