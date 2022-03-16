«Новая вторичка» Петербурга подорожала на 3% с начала года. А «хрущевки» и «брежневки» даже подешевели

«Новая вторичка» — квартиры в домах, построенных за последние 10 лет, — подорожала в Петербурге с начала года на 3,2%. Как сообщает агентство «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в среднем в феврале жилье в домах такого типа стоило 206 тыс. руб. за 1 кв. м.
При этом, по данным аналитиков, средние цены на «хрущевки», «брежневки» и другие старые дома несколько снизились в феврале по сравнению с активным декабрем — до 163,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
В феврале лидером спроса среди районов на вторичном рынке стал Московский. Чаще всего покупатели приобретали здесь однокомнатные квартиры в кирпично-монолитных домах по цене 183–217 тыс. руб. за 1 кв. м. Также пользовались спросом студии и однушки в «новой вторичке» Красносельского района стоимостью соответственно 156–173 тыс. руб. и 169–181 тыс. руб. за «квадрат».
Дешевле всего в феврале «квадрат» стоил в трехкомнатных квартирах в панельных домах — от 116 тыс. руб. А дороже всего — в новых кирпичных домах, где его цена доходила до 293 тыс. руб. Однокомнатную квартиру в старом кирпичном доме можно было приобрести за 145–184 тыс. за «квадрат», а однушку в «хрущевке» и «брежневке» — по цене в диапазоне 191–199 тыс. руб. за 1 кв. м.