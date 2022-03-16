«Новая вторичка» Петербурга подорожала на 3% с начала года. А «хрущевки» и «брежневки» даже подешевели

«Новая вторичка» — квартиры в домах, построенных за последние 10 лет, — подорожала в Петербурге с начала года на 3,2%. Как сообщает агентство «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в среднем в феврале жилье в домах такого типа стоило 206 тыс. руб. за 1 кв. м.



При этом, по данным аналитиков, средние цены на «хрущевки», «брежневки» и другие старые дома несколько снизились в феврале по сравнению с активным декабрем — до 163,7 тыс. руб. за 1 кв. м.



В феврале лидером спроса среди районов на вторичном рынке стал Московский. Чаще всего покупатели приобретали здесь однокомнатные квартиры в кирпично-монолитных домах по цене 183–217 тыс. руб. за 1 кв. м. Также пользовались спросом студии и однушки в «новой вторичке» Красносельского района стоимостью соответственно 156–173 тыс. руб. и 169–181 тыс. руб. за «квадрат».