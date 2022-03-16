Вице-премьер Польши предложил направить на Украину «миротворческую миссию» НАТО

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что на Украину нужно отправить «миротворческую миссию» НАТО.
«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами», — цитирует политика 16 марта РИА Новости.
Накануне в Киеве с Зеленским, помимо Качиньского, встретились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, главы правительств Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша.
В США и НАТО ранее неоднократно заявляли, что войска альянса не собираются вступать в конфликт на Украине. В Белом доме опасаются, что принятие подобного решения могло бы привести к третьей мировой войне.