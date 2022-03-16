Вице-премьер Польши предложил направить на Украину «миротворческую миссию» НАТО

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что на Украину нужно отправить «миротворческую миссию» НАТО.



«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами», — цитирует политика 16 марта РИА Новости.

