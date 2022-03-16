Зеленский — о переговорах с Россией: Позиции звучат реалистичнее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжаются, позиции обеих сторон стали реалистичнее.



«Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — сказал он в обращении, опубликованном 16 марта.



Как сообщал накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры с РФ продолжатся и в среду. По его словам, у сторон есть «принципиальные противоречия», однако имеется «простор для компромисса».

