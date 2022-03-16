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Зеленский — о переговорах с Россией: Позиции звучат реалистичнее

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжаются, позиции обеих сторон стали реалистичнее.

«Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — сказал он в обращении, опубликованном 16 марта.

Как сообщал накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры с РФ продолжатся и в среду. По его словам, у сторон есть «принципиальные противоречия», однако имеется «простор для компромисса».

15 марта советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предположил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто «не позднее мая».

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