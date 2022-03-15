В Киеве дали прогноз по срокам достижения мирного соглашения с Москвой

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя-две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (цитата по РИА).

14 марта прошел четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева. После него советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что участники взяли техническую паузу, переговоры продлятся во вторник.



Как передает ТАСС, заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире германского телеканала ARD заявил, что его страна на переговорах с Россией добивается, как и прежде, гарантий безопасности для себя в будущем. По его словам, «некоторые [из российских требований] являются совершенно неприемлемыми, например, те, которые касаются определенных территориальных претензий», а по другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями.

