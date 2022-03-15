Новые санкции ЕС не касаются импорта российской нефти

Новые санкции Евросоюза против Российских компаний не касаются ввоза российской нефти. Это следует из регламента, опубликованного на сайте Евросовета 15 марта.
«Запрет в параграфе 1 не распространяется на: операции, которые строго необходимы для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из или через Россию в Союз», — говорится в одном из положений нового регламента Евросовета.
ЕС 15 марта ввел четвертый пакет санкций против России. Под них попали 15 российских физлиц и девять компаний, в том числе «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Он запрещает экспорт автомобилей дороже 50 тыс. евро, а также множества предметов роскоши, включая духи, алкоголь, посуду.