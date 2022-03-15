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Новые санкции ЕС не касаются импорта российской нефти

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Новые санкции Евросоюза против Российских компаний не касаются ввоза российской нефти. Это следует из регламента, опубликованного на сайте Евросовета 15 марта.

«Запрет в параграфе 1 не распространяется на: операции, которые строго необходимы для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из или через Россию в Союз», — говорится в одном из положений нового регламента Евросовета.

ЕС 15 марта ввел четвертый пакет санкций против России. Под них попали 15 российских физлиц и девять компаний, в том числе «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Он запрещает экспорт автомобилей дороже 50 тыс. евро, а также множества предметов роскоши, включая духи, алкоголь, посуду.

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Комментарии (7)

mavar
Не амеры....
DimDimych
А как же антисанкции в нефре-газово- аллюминиего-палладиевом секторе? Мне чтоб фсякую дрянь не есть приходится бегать по всей ло в поисках нормальной еды, А нефти всякие мы так и продам нашим западным вражинам?
mavar
Денежка в РФ никогда не закончится. Если что, скинемся по сотне бакинских. Мы же амеры какие, не жмотимся.
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