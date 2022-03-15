Путин заявил главе Евросовета, что Киев не демонстрирует настрой на поиск решения конфликта

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Темой беседы стала ситуация на Украине, сообщает 15 марта пресс-служба Кремля.



Российский лидер указал на то, что руководство Евросоюза проигнорировало произошедший накануне ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка, жертвами которого стали десятки человек.



Также Путин рассказал Мишелю о ходе российско-украинских переговоров. Президент отметил, что Киев «не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок».

