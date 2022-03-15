FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
111.48р122.45р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Путин заявил главе Евросовета, что Киев не демонстрирует настрой на поиск решения конфликта

Печать

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Темой беседы стала ситуация на Украине, сообщает 15 марта пресс-служба Кремля.

Российский лидер указал на то, что руководство Евросоюза проигнорировало произошедший накануне ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка, жертвами которого стали десятки человек.

Также Путин рассказал Мишелю о ходе российско-украинских переговоров. Президент отметил, что Киев «не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний