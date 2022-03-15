Закрылся Международный консультативный совет при Эрмитаже. В него входили директора крупнейших музеев мира

Совет был создан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО «как инструмент развития сотрудничества между Эрмитажем и международным музейным сообществом». Его деятельность была направлена на развитие международного культурного обмена.

«Члены Совета единогласно проголосовали за приостановку своей работы до особого распоряжения. Консультативный совет выражает надежду на возможность возобновления своей важной совместной работы с Эрмитажем в будущем», — говорится в опубликованном заявлении.

Деятельность Международного консультативного совета при Эрмитаже приостановлена на неопределенный срок. Это совместное решение дирекции Эрмитажа и членов совета. Такую информацию обнародовал музей 15 марта.

В организацию входили Джон Картер Браун — директор Национальной галереи в Вашингтоне, Ирен Бизо — генеральный секретарь Объединения музеев Франции, Хенк ван Ос — директор Рийксмузеума в Амстердаме и другие директора и организаторы межмузейного сотрудничества.



«На протяжении 25 лет совет ежегодно собирался в августе для совместного обсуждения международных аспектов музейной жизни. За это время сменилось несколько поколений музейных деятелей», — рассказал Эрмитаж о работе Совета.



Причины приостановки работы органа не называются. Однако, с начала военной операции России на Украине международное сотрудничество российских культурных институций, в том числе, Эрмитажа, стало тенденцией.



В прощальном обращении директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил участников совета и отметил их помощь в международном развитии музея.



«Я искренне благодарен всем членам Международного консультативного совета за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием, и которое помогло Эрмитажу стать важным и успешным в новых для него «джунглях» современной музейной жизни. Совет был одним из важных мостов, соединявший сразу многие культурные институции и традиции», — сказал Пиотровский.

