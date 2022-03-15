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Закрылся Международный консультативный совет при Эрмитаже. В него входили директора крупнейших музеев мира

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Деятельность Международного консультативного совета при Эрмитаже приостановлена на неопределенный срок. Это совместное решение дирекции Эрмитажа и членов совета. Такую информацию обнародовал музей 15 марта.

«Члены Совета единогласно проголосовали за приостановку своей работы до особого распоряжения. Консультативный совет выражает надежду на возможность возобновления своей важной совместной работы с Эрмитажем в будущем», — говорится в опубликованном заявлении.

Совет был создан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО «как инструмент развития сотрудничества между Эрмитажем и международным музейным сообществом». Его деятельность была направлена на развитие международного культурного обмена.

В организацию входили Джон Картер Браун — директор Национальной галереи в Вашингтоне, Ирен Бизо — генеральный секретарь Объединения музеев Франции, Хенк ван Ос — директор Рийксмузеума в Амстердаме и другие директора и организаторы межмузейного сотрудничества.

«На протяжении 25 лет совет ежегодно собирался в августе для совместного обсуждения международных аспектов музейной жизни. За это время сменилось несколько поколений музейных деятелей», — рассказал Эрмитаж о работе Совета.

Причины приостановки работы органа не называются. Однако, с начала военной операции России на Украине международное сотрудничество российских культурных институций, в том числе, Эрмитажа, стало тенденцией.

В прощальном обращении директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил участников совета и отметил их помощь в международном развитии музея.

«Я искренне благодарен всем членам Международного консультативного совета за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием, и которое помогло Эрмитажу стать важным и успешным в новых для него «джунглях» современной музейной жизни. Совет был одним из важных мостов, соединявший сразу многие культурные институции и традиции», — сказал Пиотровский.

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