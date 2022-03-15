CAS оставил в силе запрет на участие российских футбольных команд в международных турнирах

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие российских команд в официальных международных турнирах. Как уточняет 15 марта AP, пока это промежуточный вердикт.



Полноценные слушания состоятся в ближайшие недели.



Российский футбольный союз подал апелляцию в CAS 8 марта. РФС, помимо самого требования приостановить запрет на участие в соревнованиях российских команд, также просил рассмотреть жалобу в ускоренном режиме, однако ему было отказано.

