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CAS оставил в силе запрет на участие российских футбольных команд в международных турнирах

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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие российских команд в официальных международных турнирах. Как уточняет 15 марта AP, пока это промежуточный вердикт.

Полноценные слушания состоятся в ближайшие недели.

Российский футбольный союз подал апелляцию в CAS 8 марта. РФС, помимо самого требования приостановить запрет на участие в соревнованиях российских команд, также просил рассмотреть жалобу в ускоренном режиме, однако ему было отказано.

Национальная команда России 24 марта должна была сыграть против Польши в стыковом матче чемпионата мира. После решения ФИФА отстранить россиян поляки автоматически вышли в финал «стыков», где им будет противостоять победитель пары Швеция — Чехия.

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Комментарии (2)

274488045
Футбол должен быть вне политики.
Local
"Стою на полустаночке
в цветастом полушалочке,
А мимо пролетают поезда..." (С)
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