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Генпрокуратура РФ начала проверку из-за роста цен на сахар

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Генеральная прокуратура РФ проверит законность действий производителей и поставщиков сахара на фоне сообщений об увеличении его стоимости из-за приостановки отгрузки продукта рядом хозяйствующих субъектов. Об этом 15 марта заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В этой связи прокурорам 26 регионов <...> поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По выявленным нарушениям примут полный комплекс мер прокурорского реагирования, чтобы пресечь искусственный дефицит и необоснованное завышение цены сахара.

«Фонтанка» писала, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) в государства Евразийского экономического союза, а также сахара в третьи страны. Целью является защита внутреннего продовольственного рынка «в условиях внешних ограничений».

Производители кондитерских изделий также направили в федеральные и региональные торговые сети требования повысить отпускные цены на их товары с 15 марта. Цены поднимаются в среднем на 25 %, причем на российские кондитерские изделия больше, чем на зарубежные.

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Комментарии (17)

260602101
Зарегистрируюсь как ИП, арендую место на рынке, заплачу авансом налог за год и поставлю ценник 1000 рублей за кило. И какие у Прокуратуры против меня методы ?
Redana
Да нет уже сахара нигде. В 5-ке, магните пустые полки. Пусть лучше цены на болгарский перец проверят, пока он есть. Был 250 руб., сейсас 420.
Russian Lives Matter
Родители школьников уже сказали спасибо за закрытие Макдоналдса, теперь скажут спасибо за подорожание сахара. Ура, у наших детей будет меньше кариеса и диабета!
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