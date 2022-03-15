Генпрокуратура РФ начала проверку из-за роста цен на сахар

Генеральная прокуратура РФ проверит законность действий производителей и поставщиков сахара на фоне сообщений об увеличении его стоимости из-за приостановки отгрузки продукта рядом хозяйствующих субъектов. Об этом 15 марта заявили в пресс-службе надзорного ведомства.



«В этой связи прокурорам 26 регионов <...> поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале Генпрокуратуры.



По выявленным нарушениям примут полный комплекс мер прокурорского реагирования, чтобы пресечь искусственный дефицит и необоснованное завышение цены сахара.

