Генпрокуратура РФ начала проверку из-за роста цен на сахар

Генеральная прокуратура РФ проверит законность действий производителей и поставщиков сахара на фоне сообщений об увеличении его стоимости из-за приостановки отгрузки продукта рядом хозяйствующих субъектов. Об этом 15 марта заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В этой связи прокурорам 26 регионов <...> поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По выявленным нарушениям примут полный комплекс мер прокурорского реагирования, чтобы пресечь искусственный дефицит и необоснованное завышение цены сахара.
«Фонтанка» писала, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) в государства Евразийского экономического союза, а также сахара в третьи страны. Целью является защита внутреннего продовольственного рынка «в условиях внешних ограничений».
Производители кондитерских изделий также направили в федеральные и региональные торговые сети требования повысить отпускные цены на их товары с 15 марта. Цены поднимаются в среднем на 25 %, причем на российские кондитерские изделия больше, чем на зарубежные.