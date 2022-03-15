FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -1
115.20р127.23р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Карты «Мир» включили в способы оплаты Apple ID

6
Печать

Карты платежной системы «Мир» включили в способы оплаты в учетной записи Apple ID. Об этом говорится на официальном сайте компании.

В списке способов оплаты значатся Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счет мобильного телефона (через поддерживаемых операторов), остаток на счете Apple ID и карты «Мир».

При этом пользователи сообщают, что привязать карту «Мир» к Apple ID пока не удается.

С 10 марта Visa и Mastercard перестали работать в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают действовать внутри страны, но стали недоступны для оплаты за границей и в иностранных интернет-магазинах, а также не могут работать через сервисы Apple Pay и Google Pay. «Фонтанка» рассказывала, как можно обойти ограничения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

VKuser388962011
Постят во всех оставшихся ресурсах спускаемые по разнарядке фэйки. И ведь кто то же сидит, придумывает это все КАЖДЫЙ день!
Kilrathi
Гы, "профессионалы" вышли из спячки :)

Вообще-то картами МИР в Apple Pay можно было еще с прошлого года пользоваться. Только требуется поддержка банком и чтоб банк не был под санкциями. Например у Сбера МИР работает уже давно, у ВТБ работал, но попал под санкции в этом году, а у Альфы и не поддерживалось, и не поддерживается.
Список банков, поддерживающих МИР в Apple Pay в июле 2021:
Почта Банк
▪️ ВТБ
▪️ Тинькофф
▪️ СберБанк
▪️ Россельхозбанк
▪️ Промсвязьбанк
▪️ Промсоцбанк
▪️ Центр-инвест
▪️ Открытие
▪️ Росбанк
VKuser198029047
Ждем возвращения Макдака через недельку.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний