Карты «Мир» включили в способы оплаты Apple ID

Карты платежной системы «Мир» включили в способы оплаты в учетной записи Apple ID. Об этом говорится на официальном сайте компании.



В списке способов оплаты значатся Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счет мобильного телефона (через поддерживаемых операторов), остаток на счете Apple ID и карты «Мир».



При этом пользователи сообщают, что привязать карту «Мир» к Apple ID пока не удается.

С 10 марта Visa и Mastercard перестали работать в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают действовать внутри страны, но стали недоступны для оплаты за границей и в иностранных интернет-магазинах, а также не могут работать через сервисы Apple Pay и Google Pay. «Фонтанка» рассказывала, как можно обойти ограничения.

