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В Минздрав направили заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от COVID-19

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Компания «Р-Фарм» направила в Минздрав РФ заявку на регистрацию в России вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca.

Как сообщает 15 марта «Интерфакс», рабочее название препарата — «Р-Кови».

Пока что ни одна иностранная вакцина от ковида не зарегистрирована в России. Отмечается, что «Р-Фарм» еще в мае 2021 года была готова начать производство «Р-Кови» по лицензии AstraZeneca. В сентябре производство запустили, но оно ориентировано исключительно на экспорт.

В марте 2022 года на фоне ухода из страны ряда компаний AstraZeneca заявила, что продолжит работу в РФ. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для обеспечения поставок лекарств без перебоев.

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Комментарии (2)

Гоша Белградский
О что так долго думали? Мне из-за этой дряни Люфтганза отпуск испортила...
X-кот
т.е. астразенека будет все-таки лекарства поставлять?
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