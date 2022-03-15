В Минздрав направили заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от COVID-19

Компания «Р-Фарм» направила в Минздрав РФ заявку на регистрацию в России вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca.



Как сообщает 15 марта «Интерфакс», рабочее название препарата — «Р-Кови».



Пока что ни одна иностранная вакцина от ковида не зарегистрирована в России. Отмечается, что «Р-Фарм» еще в мае 2021 года была готова начать производство «Р-Кови» по лицензии AstraZeneca. В сентябре производство запустили, но оно ориентировано исключительно на экспорт.



В марте 2022 года на фоне ухода из страны ряда компаний AstraZeneca заявила, что продолжит работу в РФ. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для обеспечения поставок лекарств без перебоев.

