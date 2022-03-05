AstraZeneca продолжает работать в России и обеспечивает бесперебойные поставки лекарств

Фармацевтическая компания AstraZeneca продолжает работать в России. На данный момент предпринимаются все необходимые меры для обеспечения поставок лекарств без перебоев.
Как передает ТАСС 5 марта, ссылаясь на пресс-службу компании, в числе задач также непрерывное производство на заводе фирмы в Калужской области.
В AstraZeneca подчеркнули, что солидарны со всем медицинским сообществом и совместно с ним работают над тем, чтобы лекарственные средства, а также активные фармацевтические субстанции и любое другое сырье для производства лекарственных препаратов, медицинского оборудования и вакцин были исключены из сферы влияния санкций.
AstraZeneca — англо-шведская фармацевтическая компания. Фирма занимается разработкой и производством инновационных лекарств. При этом более половины зарегистрированных и одобренных к применению в России препаратов фирмы входят в перечень жизненно необходимых.
Отметим, на российском рынке AstraZeneca находится с 1993 года. Проектная мощность фармацевтического завода в Калужской области составляет порядка 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год.