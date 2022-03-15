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«Они должны питаться, получать зарплату». «Ашан» и «Декатлон» остаются в России

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«Ашан», «Декатлон», «Данон» и другие французские компании остаются в России, правительство Франции не рекомендовало им уходить из страны. Об этом 15 марта заявил в эфире телеканала BFMTV глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

«Они [сотрудники] должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT», — отметил он, добавив, что во французских компаниях в РФ работают около 160 тысяч человек (цитата по РИА Новости).

Ранее компания «Леруа Мерлен» объявила, что остается в РФ и даже готова увеличивать поставки и расширять ассортимент.

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Комментарии (23)

footballer13
Ашан сейчас очень дорогой, один из самых дорогих из больших сетей.
sektor7
А между тем :
В правительстве Индии заявили, что ведут переговоры по покупке нефти у России.
Кто там вчера писал тут- 600 тыс нефти не куплено. Три танкера стоят.
Как и говорил: купят сегодня.,
Гриб
Не зря в сети столько мемов о встрече гаранта с макароном:)
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