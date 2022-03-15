«Они должны питаться, получать зарплату». «Ашан» и «Декатлон» остаются в России

«Ашан», «Декатлон», «Данон» и другие французские компании остаются в России, правительство Франции не рекомендовало им уходить из страны. Об этом 15 марта заявил в эфире телеканала BFMTV глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.



«Они [сотрудники] должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT», — отметил он, добавив, что во французских компаниях в РФ работают около 160 тысяч человек (цитата по РИА Новости).

