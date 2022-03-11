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Leroy Merlin не бросает Россию. Компания даже готова расширять ассортимент

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Сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта Leroy Merlin продолжит работать в России. Компания даже готова увеличивать поставки и расширять ассортимент, сообщает 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на письмо партнерам ретейлера.

Отмечается, что подлинность письма, подписанного замгендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» Эриком Пуле и директором по взаимодействию с поставщиками Анной Гончаровой, агентству подтвердили в компании.

Ретейлер гарантирует рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сокращенные сроки — от трех до пяти дней, — но предупреждает, что необоснованное повышение не примет. Компания подтвердила, что не будет штрафовать партнеров за недопоставки, но отметила, что «ожидает от них партнерского подхода и выполнения уровня сервиса, потому что важно гарантировать наличие товаров для клиентов».

Leroy Merln сообщает, что создала штаб по импортозамещению и усиливает поиск нового ассортимента и товаров, с которыми возникли сложности при поставках или производстве.

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Комментарии (14)

Pilat
Ну это исключительно потому, что Макрон дал добро всему французскому бизнесу продолжать работу в России.
А не потому, что Леруа так лоялен к России.
Olaaa
оставшись в россии им приедется тогда закрывать магазины по всей европе, потому что народ будет бойкотировать их там.
260559361
Вы просто не знаете французов. Они будут постепенно схлопывать ассортимент, снижать выручку... потом тихонько уйдут с рынка.
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