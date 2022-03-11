Leroy Merlin не бросает Россию. Компания даже готова расширять ассортимент

Сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта Leroy Merlin продолжит работать в России. Компания даже готова увеличивать поставки и расширять ассортимент, сообщает 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на письмо партнерам ретейлера.



Отмечается, что подлинность письма, подписанного замгендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» Эриком Пуле и директором по взаимодействию с поставщиками Анной Гончаровой, агентству подтвердили в компании.



Ретейлер гарантирует рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сокращенные сроки — от трех до пяти дней, — но предупреждает, что необоснованное повышение не примет. Компания подтвердила, что не будет штрафовать партнеров за недопоставки, но отметила, что «ожидает от них партнерского подхода и выполнения уровня сервиса, потому что важно гарантировать наличие товаров для клиентов».

