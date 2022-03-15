Власти Петербурга рассказали, какие больницы еще занимаются COVID-19

Как написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте», 15 марта выведены из работы с инфекцией 511 коек городской больницы
Работу с COVID-19 пока продолжают 14 учреждений, в которых развернуты
Это клиническая больница им. Боткина — 638 коек, больница Святого Георгия — 302 койки, Александровская больница — 105 коек, Покровская больница — 580 коек, поликлиника больницы
Также 80 ковидных коек по-прежнему развернуты в психиатрической больнице
Ранее «Фонтанка» писала, что в городском комитете по здравоохранению объявили о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге.