Власти Петербурга рассказали, какие больницы еще занимаются COVID-19

Как написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте», 15 марта выведены из работы с инфекцией 511 коек городской больницы № 2 и 400 коек Николаевской больницы.



Работу с COVID-19 пока продолжают 14 учреждений, в которых развернуты 3 292 койки.

