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Власти Петербурга рассказали, какие больницы еще занимаются COVID-19

Власти Петербурга перешли к масштабному возвращению коронавирусных стационаров к штатной работе, объявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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Как написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте», 15 марта выведены из работы с инфекцией 511 коек городской больницы № 2 и 400 коек Николаевской больницы.

Работу с COVID-19 пока продолжают 14 учреждений, в которых развернуты 3 292 койки.

Это клиническая больница им. Боткина — 638 коек, больница Святого Георгия — 302 койки, Александровская больница — 105 коек, Покровская больница — 580 коек, поликлиника больницы № 20 — 260 коек, стационар больницы № 40 — 145 коек, больница № 15 — 165 коек.

Также 80 ковидных коек по-прежнему развернуты в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова, 403 — в Госпитале для ветеранов войн, 107 — в СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА, 140 — в больнице № 38 им. Н. А. Семашко, 71 — в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 200 — в детской больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова, 50 — в Педиатрическом университете Минздрава России и еще 46 детских коек — в клинической больнице им. Боткина.

Ранее «Фонтанка» писала, что в городском комитете по здравоохранению объявили о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге.

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