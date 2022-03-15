Банк России оставит золото гражданам и перестанет покупать его у банков

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный в частности отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в заявлении ЦБ.

Из-за растущего спроса россиян на покупку золота Банк России принял решение отказаться от покупки драгметалла у кредитных организаций с 15 марта. Об этом во вторник сообщается на сайте регулятора.

Регулятор накапливал драгметалл с 2014 года и был крупнейших покупателем золота в мире. С 30 марта 2020 года он прекратил закупки на внутреннем рынке в связи с пандемией и возобновил их только недавно — с 28 февраля.



В конце прошлой недели российский парламент принял законопроект, разрешающий гражданам покупать золотые слитки за валюту. Президент России Владимир Путин 14 марта подписал этот закон.



Кроме того, Сбербанк и ВТБ сообщили об увеличении спроса на открытие металлических счетов на фоне приостановки торгов на фондовом рынке и неопределенности на валютном. Как писал ранее РБК, Сбербанк отметил рост объема покупок золота и палладия в 4 раза за последние недели, клиенты ВТБ открыли в 5,5 раз больше обезличенных металлических счетов.

