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Банк России оставит золото гражданам и перестанет покупать его у банков

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Из-за растущего спроса россиян на покупку золота Банк России принял решение отказаться от покупки драгметалла у кредитных организаций с 15 марта. Об этом во вторник сообщается на сайте регулятора.

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный в частности отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор накапливал драгметалл с 2014 года и был крупнейших покупателем золота в мире. С 30 марта 2020 года он прекратил закупки на внутреннем рынке в связи с пандемией и возобновил их только недавно — с 28 февраля.

В конце прошлой недели российский парламент принял законопроект, разрешающий гражданам покупать золотые слитки за валюту. Президент России Владимир Путин 14 марта подписал этот закон.

Кроме того, Сбербанк и ВТБ сообщили об увеличении спроса на открытие металлических счетов на фоне приостановки торгов на фондовом рынке и неопределенности на валютном. Как писал ранее РБК, Сбербанк отметил рост объема покупок золота и палладия в 4 раза за последние недели, клиенты ВТБ открыли в 5,5 раз больше обезличенных металлических счетов.

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Комментарии (6)

alexadmin
Приснилось мне, что это способ дать правильным гражданам обменять фантики на золото и улететь спецрейсом в эмираты.
VKuser58309756
В 15-й главе «Мастера и Маргариты» Михаил Булгаков описывает сон председателя жилтоварищества Никанора Ивановича Босого, в котором его заставляют сдать валюту. Эпизод был навеян впечатлениями от ареста друга писателя филолога Николая Лямина, которого две недели держали в тюремной камере, чтобы он отдал ОГПУ якобы имевшиеся у него ценности. Индустриализация стоила дорого, и молодое советское государство добывало средства всеми доступными способами, в том числе при помощи «отъема денег у населения».
***_555
А потом запретит банкам выкупать его у населения.
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