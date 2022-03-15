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Аномальные пробки держались в Петербурге всё утро. Нашлись виновники коллапса на Народной

Загруженность дорог Петербурга 15 марта более двух часов сохранялась на аномально высоком уровне.

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Даже в 11:00, по данным «Яндекса», было 5 баллов против обычных для данного времени суток 4. Только в 11:02 вернулась «четвёрка».

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«Бордовые» пробки наблюдаются на некоторых улицах в центре города.

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Вздохнул свободнее Невский район, где утром транспортный коллапс охватил Народную и Ивановскую. Проблем там добавило ДТП на перекрёстке Ивановской улицы и улицы Бабушкина, где оказались перекрыты три полосы, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «В чем проблема разъехаться по европротоколу? Устроили треш на пол-юга. Каско помешало или что?» — удивляются водители в комментариях.

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В соцсетях сообщают и о других утренних авариях.

Максимальная загруженность дорог Петербурга утром 15 марта составила 7 баллов, что на 1 балл больше обычного, — впервые с января. Самыми загруженные магистралями стали: проспект Славы — Народная улица к Московскому (9 баллов), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов).

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Комментарии (2)

Denis_5e4cccd08a04e
Сейчас хлебнут все участники аварии. И виновные, и невиновные. ОСАГО покроет меньше половины стоимости ремонта.
274495836
Давно пора узаконить, что виновник ДТП создавший пробень должен денег всем и каждому кто потерял в ней время. А уж если существенный ущерб, типа опоздания на самолет, то сажать. Почему тот же горэлектротранс за простой трамваев может возместить убытки, а рядовые граждане нет?
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