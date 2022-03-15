Аномальные пробки держались в Петербурге всё утро. Нашлись виновники коллапса на Народной

Даже в 11:00, по данным «Яндекса», было 5 баллов против обычных для данного времени суток 4. Только в 11:02 вернулась «четвёрка».
«Бордовые» пробки наблюдаются на некоторых улицах в центре города.
Вздохнул свободнее Невский район, где утром транспортный коллапс охватил Народную и Ивановскую. Проблем там добавило ДТП на перекрёстке Ивановской улицы и улицы Бабушкина, где оказались перекрыты три полосы, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «В чем проблема разъехаться по европротоколу? Устроили треш на пол-юга. Каско помешало или что?» — удивляются водители в комментариях.
В соцсетях сообщают и о других утренних авариях.
Максимальная загруженность дорог Петербурга утром 15 марта составила 7 баллов, что на 1 балл больше обычного, — впервые с января. Самыми загруженные магистралями стали: проспект Славы — Народная улица к Московскому (9 баллов), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов).