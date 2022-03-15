Куда движется недвижимость? Эксперты ответят на вопросы в прямом эфире

- Какие факторы будут влиять на рынок в ближайшее время?
- Сколько будет стоить вторичная и строящаяся недвижимость?
- Можно ли спрогнозировать цены на ближайшие полгода-год?
- Как купить квартиру сейчас?
На вопросы ведущего и читателей ответят:
— директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова;
— территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова;
— генеральный директор Первого ипотечного агентства Максим Ельцов.
Вопросы присылайте через приведенную ниже форму.
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Ответы вы увидите в прямом эфире. Трансляция начнется 17 марта в 13 часов.
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