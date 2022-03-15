Куда движется недвижимость? Эксперты ответят на вопросы в прямом эфире

На вопросы ведущего и читателей ответят:

— территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова ;

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Ответы вы увидите в прямом эфире. Трансляция начнется 17 марта в 13 часов.