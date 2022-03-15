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Куда движется недвижимость? Эксперты ответят на вопросы в прямом эфире

«Фонтанка» проводит прямой эфир, посвященный рынку жилья в эпоху перемен.

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  • Какие факторы будут влиять на рынок в ближайшее время?
  • Сколько будет стоить вторичная и строящаяся недвижимость?
  • Можно ли спрогнозировать цены на ближайшие полгода-год?
  • Как купить квартиру сейчас?

На вопросы ведущего и читателей ответят:

— директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова;

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— территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова;

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— генеральный директор Первого ипотечного агентства Максим Ельцов.

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Ответы вы увидите в прямом эфире. Трансляция начнется 17 марта в 13 часов.

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Новости компаний