Полиция задержала предположительного угонщика в красном, лишившего машины врача на Пулковском

После угона автомобиля у петербургского врача, который пытался остановить похитителя, рискуя собственной жизнью, полиция задержала подозреваемого. Его нашли спустя несколько дней.



В половине восьмого часа вечера 13 марта у дома 51 по улице Ленсовета сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в угоне, сообщает 15 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Само похищение произошло утром 9 марта у дома 71, корпус 2, по Пулковскому шоссе. Врач одной из петербургских больниц оставил свой Nissan Murano заведенным, чтобы сбегать в магазин, а вернувшись, обнаружил за рулем неизвестного мужчину в красной куртке. Потерпевший бросился наперерез автомобилю, но угонщик обогнул его и уехал. Правда, ненадолго: машину владелец обнаружил брошенной через пару домов.

