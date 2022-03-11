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Врач петербургской больницы встал стеной перед мужчиной, угонявшим его «Ниссан», и это помогло

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Беззаботный хирург оставил заведенной машину, чтобы быстро сбегать в магазин, и почти её лишился в Московском районе.

Черный кроссовер 40-летний врач одной из скоропомощных больниц Петербурга оставил на пару минут 9 марта у дома 71, корпус 2, по Пулковскому шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По предварительной информации, отправляясь на работу в 7 утра, владелец хотел, пока греется автомобиль, забежать в круглосуточный магазин. А когда выходил, то увидел мужчину в красной куртке, который садился за руль его «Ниссан Мурано». Врач бросился наперерез начавшему движение автомобилю, но угонщик просто обогнул его.

Правда, через пару домов злоумышленник бросил машину и сбежал — её нашел сам автовладелец.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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Комментарии (3)

Danik
Безработный миллионер на порше понятно.
Безработный хирург на Мурано не ясно.
Повезло челу. Могла бы до разборки доехать.
Modest_5e4ce41f7533b
Ездил бы на Ладе-Гранте, никто бы на его машину не позарился.
274480848
взрослый же мужчина... откуда такая беспечность... щетки снимай, когда отходишь от машины, время щас такое наступает, вернешься - а щёток нет, уже на Юноне продаются мало б/у
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