Врач петербургской больницы встал стеной перед мужчиной, угонявшим его «Ниссан», и это помогло

Беззаботный хирург оставил заведенной машину, чтобы быстро сбегать в магазин, и почти её лишился в Московском районе.



Черный кроссовер 40-летний врач одной из скоропомощных больниц Петербурга оставил на пару минут 9 марта у дома 71, корпус 2, по Пулковскому шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По предварительной информации, отправляясь на работу в 7 утра, владелец хотел, пока греется автомобиль, забежать в круглосуточный магазин. А когда выходил, то увидел мужчину в красной куртке, который садился за руль его «Ниссан Мурано». Врач бросился наперерез начавшему движение автомобилю, но угонщик просто обогнул его.

