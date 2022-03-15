Япония ввела санкции против Зюганова, Вексельберга, Ковальчуков и ещё нескольких россиян

Япония объявила о введении новых персональных санкций в отношении 17 граждан России, передаёт 15 марта РИА Новости со ссылкой на сообщение японского МИД.
В этом списке:
- председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
- председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг,
- родственники бизнесмена Юрия Ковальчука (Кирилл Ковальчук, Борис Ковальчук, Кира Ковальчук, Степан Ковальчук и Татьяна Ковальчук),
- депутаты Госдумы РФ Леонид Калашников, Владимир Кашин, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Евгений Бессонов.
Санкции включают в себя заморозку их активов в Японии (если они есть) и запрет на денежные переводы, адресованные им.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, на что иностранные государства отреагировали санкциями, а финансовые рынки — обвалом.