Япония ввела санкции против Зюганова, Вексельберга, Ковальчуков и ещё нескольких россиян

Япония объявила о введении новых персональных санкций в отношении 17 граждан России, передаёт 15 марта РИА Новости со ссылкой на сообщение японского МИД.

Санкции включают в себя заморозку их активов в Японии (если они есть) и запрет на денежные переводы, адресованные им.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, на что иностранные государства отреагировали санкциями, а финансовые рынки — обвалом.