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Япония ввела санкции против Зюганова, Вексельберга, Ковальчуков и ещё нескольких россиян

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Япония объявила о введении новых персональных санкций в отношении 17 граждан России, передаёт 15 марта РИА Новости со ссылкой на сообщение японского МИД.

В этом списке:

  • председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
  • председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг,
  • родственники бизнесмена Юрия Ковальчука (Кирилл Ковальчук, Борис Ковальчук, Кира Ковальчук, Степан Ковальчук и Татьяна Ковальчук),
  • депутаты Госдумы РФ Леонид Калашников, Владимир Кашин, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Евгений Бессонов.

Санкции включают в себя заморозку их активов в Японии (если они есть) и запрет на денежные переводы, адресованные им.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, на что иностранные государства отреагировали санкциями, а финансовые рынки — обвалом.

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Комментарии (4)

BARSUKA
вот если бы Ямайка ввела такие санкции, кто-то бы и напрягся. А Япония... ну кто нормальный там держит деньги - то цунами, то землетрясение и никаких наркотиков.
X-кот
скидываемся?
iigaza
Мой любимый анекдот про Зю.
К мавзолею подкатывает шикарный лимузин с двумя джипами охраны. Выходит Зюганов, одетый в костюм от Хуго Босса, на руке поблескивает Патек за 300 косых американских рублей.
«И это все на народные деньги!» — возмущается оказавшийся поблизости ветеран.
Зюганов (снисходительно) - «Да ты чё, старый, откуда у народа такие деньги?»
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