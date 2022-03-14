Это для вашего же блага. ЦБ объяснил приостановку торгов акциями в России

В Центробанке считают, что текущая ситуация не позволяет возобновить торги на Московской бирже. Когда возобновят сделки с российскими акциями, обращающимися в фондовой секции, не уточняется.



Как сообщили в пресс-службе регулятора 14 марта, рынки откроют, как только «ситуация позволит это сделать». Сейчас, уверены в ЦБ, открытие торгов может привести к эмоциональным действиям инвесторов, которые повлекут неоправданные потерям.

При этом управляющий директор по коммуникациями Мосбиржи Андрей Брагинский уточнил, что площадка технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.