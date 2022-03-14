Это для вашего же блага. ЦБ объяснил приостановку торгов акциями в России

В Центробанке считают, что текущая ситуация не позволяет возобновить торги на Московской бирже. Когда возобновят сделки с российскими акциями, обращающимися в фондовой секции, не уточняется.
Как сообщили в пресс-службе регулятора 14 марта, рынки откроют, как только «ситуация позволит это сделать». Сейчас, уверены в ЦБ, открытие торгов может привести к эмоциональным действиям инвесторов, которые повлекут неоправданные потерям.
При этом управляющий директор по коммуникациями Мосбиржи Андрей Брагинский уточнил, что площадка технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.
«Продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами. Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев», — рассказал Брагинский РБК.