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Это для вашего же блага. ЦБ объяснил приостановку торгов акциями в России

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В Центробанке считают, что текущая ситуация не позволяет возобновить торги на Московской бирже. Когда возобновят сделки с российскими акциями, обращающимися в фондовой секции, не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе регулятора 14 марта, рынки откроют, как только «ситуация позволит это сделать». Сейчас, уверены в ЦБ, открытие торгов может привести к эмоциональным действиям инвесторов, которые повлекут неоправданные потерям.

При этом управляющий директор по коммуникациями Мосбиржи Андрей Брагинский уточнил, что площадка технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.

«Продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами. Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев», — рассказал Брагинский РБК.

Торги акциями на Московской бирже не проводятся с 25 февраля. После начала спецоперации на Украине российский рынок пережил самый крупный обвал за всю историю наблюдений. До 18 марта торги в секции фондового рынка не возобновят.

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Комментарии (9)

X-кот
просто тогда дефолт в один день
Денеб
От заботы ЦБ скоро без штанов останемся.....
274461096
Спасибо партии родимой!
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