FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже до 18 марта

14
Печать

Банк России принял решение не возобновлять торги в секции фондового рынка на Московской бирже с 14 по 18 марта. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регулятора.

Исключением станут торги на рынке облигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. На срочном рынке торги состоятся в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». Торги валютой, драгметаллами и фьючерсами пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.

Позднее ЦБ объявит режим торгов на неделю с 21 по 25 марта.

Торги акциями на Московской бирже не проводятся с 25 февраля. После начала специальной военной операции на Украине российский рынок пережил самый крупный обвал за всю историю наблюдений. Ключевые индексы упали почти в два раза, акции крупнейших российских компаний теряли до более трети стоимости.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

dragvs
Биржу проще совсем закрыть, она не нужна будет в России. Внутренние инвестиции умрут, население обнищает. Внешние инвестиции невозможны. Большинство предприятий и так уже государственные, остаток национализируют. В Совке бирж не было.
Денеб
Ну да... всё норм..... рыночная экономика по-российски........
SERGEY111
Все правильно - опускать прилюдно на весь мир акции российских компаний ниже нуля это уже перебор .
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний