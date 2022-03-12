ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже до 18 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги в секции фондового рынка на Московской бирже с 14 по 18 марта. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регулятора.



Исключением станут торги на рынке облигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. На срочном рынке торги состоятся в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». Торги валютой, драгметаллами и фьючерсами пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.

