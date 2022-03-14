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Пять семей погибших от ковида медработников получили деньги от властей Петербурга

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Власти Петербурга продолжают выплачивать медработникам деньги за заражение коронавирусом, отработанные часы в «красной зоне», а также помогать семьям медиков, которые скончались после заражения. В 2022 году на это потратили уже больше 1 млрд рублей, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Как объявил чиновник 14 марта в эфире канала «Санкт-Петербург», с начала 2022 года выплаты получили 1 442 медработника, которые заболели коронавирусом. А также члены пяти семей сотрудников, которые скончались после заражения COVID-19.

Кроме того, социальные выплаты за отработанное время с ковидом получили более 20 тысяч медиков, на сумму 1 млрд рублей. И до конца марта власти Петербурга рассчитаются за февраль, деньги получат еще 8,5 тысячи работников. Долгов нет, резюмировал Лисовец.

В середине февраля «Фонтанка» писала, что медики жаловались, что не получили выплаты за два месяца.

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Комментарии (2)

Ник Приносящий Счастье
Рассмотрим гипотетический случай. Семья врачей. Папа, мама, ребенок-1, ребенок-2, кот, пес, рыбки. Папа умер на работе от ковида. Кто получит выплату? Или все члены семьи ощутят заботу государства?
Главный спец по технике консервации
А вот и реальная статистика подоспела..
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