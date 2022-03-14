Пять семей погибших от ковида медработников получили деньги от властей Петербурга

Власти Петербурга продолжают выплачивать медработникам деньги за заражение коронавирусом, отработанные часы в «красной зоне», а также помогать семьям медиков, которые скончались после заражения. В 2022 году на это потратили уже больше 1 млрд рублей, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.



Как объявил чиновник 14 марта в эфире канала «Санкт-Петербург», с начала 2022 года выплаты получили 1 442 медработника, которые заболели коронавирусом. А также члены пяти семей сотрудников, которые скончались после заражения COVID-19.

