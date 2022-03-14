Пять семей погибших от ковида медработников получили деньги от властей Петербурга

Власти Петербурга продолжают выплачивать медработникам деньги за заражение коронавирусом, отработанные часы в «красной зоне», а также помогать семьям медиков, которые скончались после заражения. В 2022 году на это потратили уже больше 1 млрд рублей, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Как объявил чиновник 14 марта в эфире канала «Санкт-Петербург», с начала 2022 года выплаты получили 1 442 медработника, которые заболели коронавирусом. А также члены пяти семей сотрудников, которые скончались после заражения COVID-19.
Кроме того, социальные выплаты за отработанное время с ковидом получили более 20 тысяч медиков, на сумму 1 млрд рублей. И до конца марта власти Петербурга рассчитаются за февраль, деньги получат еще 8,5 тысячи работников. Долгов нет, резюмировал Лисовец.
В середине февраля «Фонтанка» писала, что медики жаловались, что не получили выплаты за два месяца.