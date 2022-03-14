Пятеро легионеров вернулись в баскетбольный «Зенит»

В расположение баскетбольного «Зенита» вернулись пятеро иностранных игроков. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба клуба.
«После необходимого отъезда домой в стан «Зенита» вернулись Матеуш Понитка (Польша), Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс (все — США)», — говорится на сайте БК.
«Фонтанка» писала, что 5 марта все десять легионеров петербургской команды уехали. Пока что не вернулись американцы Коннер Фрэнкэмп, Джордан Мики, Шабазз Напьер, а также литовцы Артурас Гудайтис и Миндаугас Кузьминскас.