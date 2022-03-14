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Пятеро легионеров вернулись в баскетбольный «Зенит»

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В расположение баскетбольного «Зенита» вернулись пятеро иностранных игроков. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба клуба.

«После необходимого отъезда домой в стан «Зенита» вернулись Матеуш Понитка (Польша), Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс (все — США)», — говорится на сайте БК.

«Фонтанка» писала, что 5 марта все десять легионеров петербургской команды уехали. Пока что не вернулись американцы Коннер Фрэнкэмп, Джордан Мики, Шабазз Напьер, а также литовцы Артурас Гудайтис и Миндаугас Кузьминскас.

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Комментарии (8)

zlopopik
А зачем они тут? Какое отношение Билли и Джордан имеют к российскому баскетболу?
Dazdraperma
Разонравилась демократия? Хочется обратно в невыносимое тоталитарное общество, и тиранию? А как же прЫнцЫпЫ?
07A
Ну вот и БигМак еще не остыл! И остальное вернется!
"Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы" К. Маркс
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