На «Яндекс.Музыке» и во «ВКонтакте» недоступна новая иностранная музыка

Музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» и соцсеть «ВКонтакте» столкнулись с проблемами при попытке загрузить новые музыкальные релизы западных исполнителей. Об этом 14 марта пишет РБК.
У музыкальных библиотек сервисов не оказалось доступа к западным новинкам. При этом треки, загруженные в их каталоги до введения санкций в отношении России из-за действий в Украине, работают.
В «Яндекс.Музыке» рассказали РБК, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России»: «Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме», — сказали в пресс-службе «ВКонтакте».
«Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи», — сообщили РБК в «VK Музыка». Так, культовая группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор заявили, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что крупнейшие международные музыкальные лейблы — Universal, Warner и Sony Music — ушли из России.