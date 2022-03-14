На «Яндекс.Музыке» и во «ВКонтакте» недоступна новая иностранная музыка

Музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» и соцсеть «ВКонтакте» столкнулись с проблемами при попытке загрузить новые музыкальные релизы западных исполнителей. Об этом 14 марта пишет РБК.



У музыкальных библиотек сервисов не оказалось доступа к западным новинкам. При этом треки, загруженные в их каталоги до введения санкций в отношении России из-за действий в Украине, работают.



В «Яндекс.Музыке» рассказали РБК, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России»: «Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме», — сказали в пресс-службе «ВКонтакте».

