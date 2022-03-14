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На «Яндекс.Музыке» и во «ВКонтакте» недоступна новая иностранная музыка

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Музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» и соцсеть «ВКонтакте» столкнулись с проблемами при попытке загрузить новые музыкальные релизы западных исполнителей. Об этом 14 марта пишет РБК.

У музыкальных библиотек сервисов не оказалось доступа к западным новинкам. При этом треки, загруженные в их каталоги до введения санкций в отношении России из-за действий в Украине, работают.

В «Яндекс.Музыке» рассказали РБК, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России»: «Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме», — сказали в пресс-службе «ВКонтакте».

«Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи», — сообщили РБК в «VK Музыка». Так, культовая группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор заявили, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что крупнейшие международные музыкальные лейблы — Universal, Warner и Sony Music — ушли из России.

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Комментарии (17)

274453101
По заявкам Яндекс.Музыки и ВКонтакте западные сервисы ставят слушателям песню Бритни Спирс Oops! I did it again.
zlopopik
Никогда не слушал современную западную музыку, и российскую, впрочем, тоже.
264235111
надо сказать, что мажорные лейблы и занимаются, в основном, мажорными артистами. А это уже не очень интересно, с какого-то момента. Ну а если очень припрет, то есть торрент... печально, а мне очень понравилось быть немного честным. Буду орком теперь
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