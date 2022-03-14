Минобороны: Россия ответит на удар по Донецку выводом из строя предприятий ОПК Украины

Российские военные выведут из строя предприятия украинского ОПК в ответ на ракетный удар по Донецку «Точкой-У», в результате которого, по предварительным данным, погибли 20 человек. Об этом 14 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», — сказал он.
Граждан Украины, которые работают на таких предприятиях или живут вблизи них, просят покинуть потенциально опасные зоны.
Также Конашенков рассказал, что утром в понедельник был нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате были выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в некоторых населенных пунктах. А на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня.
Кроме того, днем сбили два беспилотника и поразили 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.