Минобороны: Россия ответит на удар по Донецку выводом из строя предприятий ОПК Украины

Российские военные выведут из строя предприятия украинского ОПК в ответ на ракетный удар по Донецку «Точкой-У», в результате которого, по предварительным данным, погибли 20 человек. Об этом 14 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», — сказал он.

