В ДТП с маршруткой и трамваем на Луначарского пострадало только железо

Компания-перевозчик уточнила информацию о пассажирах маршрутки № К-188, которая не разъехалась с трамваем на севере Петербурга 14 марта.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Третьего парка», в аварии на перекрёстке проспектов Луначарского и Культуры пострадавших среди пассажиров маршрутки нет, автобус получил незначительные повреждения.



Ранее в компании рассказали, что, по предварительным данным, в салоне травмированы трое.



Фотографии с места ДТП К-188 и трамвая №9 опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На снимках видно, что маршрутку зажало между вагоном и поребриком, немного приподняв с водительской стороны. В трамвае, как и в автобусе, обошлось без травм.