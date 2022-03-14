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Маршрутка и трамвай не поделили перекресток Луначарского и Культуры, есть пострадавшие

Серьезное ДТП с общественным транспортом затрудняет движение на севере Петербурга вечером 14 марта. Предварительно известно о нескольких пострадавших.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На перекрестке проспекта Луначарского с проспектом Культуры столкнулись автобус маршрутка К-188 (обслуживает АО «Третий парк») и трамвай №9, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото с места ДТП видно, что маршрутку зажало между вагоном и поребриком, немного приподняв с водительской стороны.

В компании «Третий парк» «Фонтанке» сообщили, что в результате ДТП, по предварительной информации, пострадали три человека: они упали в салоне. Водитель автобуса работает в компании с 2003 года. Причины и виновника аварии установят сотрудники ГИБДД.

Из-за инцидента движение по проспекту Луначарского оказалось сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор тянется более километра, начинаясь перед проспектом Художников.

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«Сейчас движение осуществляется в штатном режиме. В трамвае пострадавших нет. Трамвай следовал в направлении от ст. метро «Удельная», при повороте был задет автобусом, который не предоставил преимущество трамваю», — сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс».

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Комментарии (3)

А13579
Трамвай обогнал и подрезал))
07A
Призываю маршрутки и трамваи к миру!
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