Маршрутка и трамвай не поделили перекресток Луначарского и Культуры, есть пострадавшие

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На перекрестке проспекта Луначарского с проспектом Культуры столкнулись автобус маршрутка К-188 (обслуживает АО «Третий парк») и трамвай №9, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото с места ДТП видно, что маршрутку зажало между вагоном и поребриком, немного приподняв с водительской стороны.
В компании «Третий парк» «Фонтанке» сообщили, что в результате ДТП, по предварительной информации, пострадали три человека: они упали в салоне. Водитель автобуса работает в компании с 2003 года. Причины и виновника аварии установят сотрудники ГИБДД.
Из-за инцидента движение по проспекту Луначарского оказалось сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор тянется более километра, начинаясь перед проспектом Художников.
«Сейчас движение осуществляется в штатном режиме. В трамвае пострадавших нет. Трамвай следовал в направлении от ст. метро «Удельная», при повороте был задет автобусом, который не предоставил преимущество трамваю», — сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс».