Янукович рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ

Экс-президент Украины Виктор Янукович (2010–2014 годы) заявил, что предлагал нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе. Он включал в том числе гарантии безопасности Киеву со стороны США и России.



«Он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция — политическая, экономическая, социальная — Донбасса в Украину. […] Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: «Нас это не интересует». Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес», — сказал Янукович в интервью РИА Новости.

