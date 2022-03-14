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Янукович рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ

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Экс-президент Украины Виктор Янукович (2010–2014 годы) заявил, что предлагал нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе. Он включал в том числе гарантии безопасности Киеву со стороны США и России.

«Он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция — политическая, экономическая, социальная — Донбасса в Украину. […] Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: «Нас это не интересует». Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес», — сказал Янукович в интервью РИА Новости.

Также политик выразил разочарование политикой Зеленского, которому не удалось разрешить конфликт в Донбассе.

«Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: «Пришел Порошенко — стало несладко, пришел Зеленский — не смешно», — заявил бывший президент.

Несмотря на происходящие события, по мнению Януковича, еще есть шанс «остановить трагедию».

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