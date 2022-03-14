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Трубу, устроившую туманное утро у «Чёрной речки», починили

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Теплоэнергетики заменили пять метров изношенного участка трубы в Приморском районе Петербурга. С ремонтом справились вдвое быстрее заложенного в нормативах, сообщили в ГУП «ТЭК».

Как рассказали в пресс-службе предприятия, ремонт у дома № 2 по улице Савушкина закончили незадолго до половины шестого часа вечера 14 марта. Специалисты справились за 6 часов вместо 13, отведенных нормативами.

Замена пяти метров трубы диаметром 273 мм не отразилась на температуре в квартирах жителей, уточняют в «ТЭК».

Фотографии коммунального тумана, который обеспечил прорыв трубы с горячей водой, в понедельник утром показали читатели «Фонтанки».

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