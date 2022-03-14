Туманное утро у «Черной речки» обеспечил прорыв трубы с горячей водой

В пресс-службе ГУП «ТЭК» пояснили, что сообщение об аварии на трубопроводе у дома 2 по улице Академика Крылова поступило в дежурную службу компании в 8 утра. Горячая вода разлилась по дороге. Сотрудники аварийной службы оперативно выехали на место и выставили ограждения в соответствии с правилами безопасности.



«В 08:20 бригада ГУП «ТЭК СПб» локализовала вытекание горячей воды из трубопровода диаметром 250 мм. Ремонтные работы не отразятся на потребителях. Пострадавших нет», — сообщили в компании.

