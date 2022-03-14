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Туманное утро у «Черной речки» обеспечил прорыв трубы с горячей водой

Специалисты ГУП «ТЭК» устраняют последствия дефекта на трубе в Приморском районе Петербурга.

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Читатели «Фонтанки» рассказали, что утром 14 марта станцию метро «Черная речка» заволокло паром.

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В пресс-службе ГУП «ТЭК» пояснили, что сообщение об аварии на трубопроводе у дома 2 по улице Академика Крылова поступило в дежурную службу компании в 8 утра. Горячая вода разлилась по дороге. Сотрудники аварийной службы оперативно выехали на место и выставили ограждения в соответствии с правилами безопасности.

«В 08:20 бригада ГУП «ТЭК СПб» локализовала вытекание горячей воды из трубопровода диаметром 250 мм. Ремонтные работы не отразятся на потребителях. Пострадавших нет», — сообщили в компании.

По данным ГУП «Горэлектротранс», из-за аварийной ситуации на сетях коммуникаций на улице Академика Крылова с 14 марта до окончания работ ограничено троллейбусное движение. Троллейбусы № 34 следуют по укороченному маршруту до станции метро «Чёрная речка».

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