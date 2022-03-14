«Произвола не допустим»: Беглов анонсировал беседы с каждой иностранной компанией в Петербурге

Иностранные работодатели в Петербурге должны рассказать о своих намерениях на фоне санкций — остаются они или уходят. Проясняющие беседы анонсировал губернатор Александр Беглов.



«В ближайшее время обсудим с каждым иностранным работодателем его намерения. Поддержим тех, кто готов остаться. Проведем переговоры с теми, кто временно приостановил работу. Твердо решившим уйти предложим расстаться цивилизованно. Произвола в отношении петербуржцев мы не допустим», — заявил Беглов в традиционном радиообращении 14 марта.

