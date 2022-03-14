FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Произвола не допустим»: Беглов анонсировал беседы с каждой иностранной компанией в Петербурге

6
Печать

Иностранные работодатели в Петербурге должны рассказать о своих намерениях на фоне санкций — остаются они или уходят. Проясняющие беседы анонсировал губернатор Александр Беглов.

«В ближайшее время обсудим с каждым иностранным работодателем его намерения. Поддержим тех, кто готов остаться. Проведем переговоры с теми, кто временно приостановил работу. Твердо решившим уйти предложим расстаться цивилизованно. Произвола в отношении петербуржцев мы не допустим», — заявил Беглов в традиционном радиообращении 14 марта.

Минэкономразвития РФ тем временем рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса возобновит работу в России после перенастройки логистических цепочек.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

footballer13
А с чего восьмого кто-то там слушать-то будет?
***_555
С помойками и гололёдом разберись, недопускатель.
Инкогнито2021
Уж лучше помолчал!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний