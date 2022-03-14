FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Одна из крупнейших больниц Петербурга выходит из «красной зоны»

0
Печать

Губернатор Александр Беглов анонсировал возвращение с коронавирусного фронта одной из крупнейших больниц Петербурга.

«Мы наращиваем объемы плановой помощи в стационарах. На этой неделе вернем из «красной зоны» Вторую городскую больницу в Учебном переулке. Это порядка 1 000 коек», — сказал он 14 марта в ходе радиообращения.

По его словам, основные эпидпоказатели в Петербурге «продолжают устойчивое снижение», а число госпитализаций сократилось до уровня начала января — до порядка 200 случаев за сутки

Как писала «Фонтанка», городская многопрофильная больница № 2 имеет коечную мощность порядка 1 205 мест. Это один из крупнейших специализированных многопрофильных стационаров Петербурга и всего Северо-Запада.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний