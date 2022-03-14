Одна из крупнейших больниц Петербурга выходит из «красной зоны»

Губернатор Александр Беглов анонсировал возвращение с коронавирусного фронта одной из крупнейших больниц Петербурга.



«Мы наращиваем объемы плановой помощи в стационарах. На этой неделе вернем из «красной зоны» Вторую городскую больницу в Учебном переулке. Это порядка 1 000 коек», — сказал он 14 марта в ходе радиообращения.



По его словам, основные эпидпоказатели в Петербурге «продолжают устойчивое снижение», а число госпитализаций сократилось до уровня начала января — до порядка 200 случаев за сутки

