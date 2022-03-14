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В Петербурге вновь растет число пациентов с COVID-19 в больницах

Число пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах Петербурга после долгого планомерного снижения откатилось на более высокое значение, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 14 марта эпидемиологической справке, в стационарах находятся 3 029 человек. Накануне, 13 марта, сообщалось о том, что пациентов 2 990. 12 марта было 3 148, а 10 марта — 3 887. Из общего числа пациентов 324 находятся в реанимации, а 124 подключены к ИВЛ. Еще 37,5 тысяч петербуржцев лечатся амбулаторно с диагнозом COVID-19.

Как писала «Фонтанка», отошедший на второй план коронавирус не дает о себе забыть. В колыбели COVID-19 — Китае — наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости с начала пандемии. Она связана с быстрым «стелс-омикроном».

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Комментарии (9)

Блейк
Стелс-омикрон, потом что будет? Омикрон-С 400?
07A
Трутся друг об друга хомячки у Гостинки каждый день, потом за счет народа их лечи, бездельников!
Ivan3
Завтра в Москве отменяют ношение масок.
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