В Петербурге вновь растет число пациентов с COVID-19 в больницах

Как говорится в опубликованной 14 марта эпидемиологической справке, в стационарах находятся 3 029 человек. Накануне, 13 марта, сообщалось о том, что пациентов 2 990. 12 марта было 3 148, а 10 марта — 3 887. Из общего числа пациентов 324 находятся в реанимации, а 124 подключены к ИВЛ. Еще 37,5 тысяч петербуржцев лечатся амбулаторно с диагнозом COVID-19.



Как писала «Фонтанка», отошедший на второй план коронавирус не дает о себе забыть. В колыбели COVID-19 — Китае — наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости с начала пандемии. Она связана с быстрым «стелс-омикроном».

