В офисе Зеленского заявили о «технической паузе» в переговорах с РФ до 15 марта

Делегации России и Украины взяли «техническую паузу» в переговорах до 15 марта.



«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — сообщил 14 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Других подробностей встречи он не привел.



«Фонтанка» писала, что сегодня, в понедельник, начался четвертый раунд российско-украинских переговоров. Беседа проходила в видеоформате. Перед этим Зеленский заявил, что у делегации Киева есть чёткое задание — сделать всё для встречи президентов РФ и Украины.

