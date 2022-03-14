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В офисе Зеленского заявили о «технической паузе» в переговорах с РФ до 15 марта

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Делегации России и Украины взяли «техническую паузу» в переговорах до 15 марта.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — сообщил 14 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Других подробностей встречи он не привел.

«Фонтанка» писала, что сегодня, в понедельник, начался четвертый раунд российско-украинских переговоров. Беседа проходила в видеоформате. Перед этим Зеленский заявил, что у делегации Киева есть чёткое задание — сделать всё для встречи президентов РФ и Украины.

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