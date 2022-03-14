Зеленский: У делегации Киева чёткое задание — сделать всё для встречи президентов РФ и Украины

В понедельник, 14 марта, российско-украинские переговоры продолжатся в онлайн-формате — по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обе стороны ранее решили не комментировать достигнутые договоренности до их официального опубликования.



Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 14 марта заявил, что переговорщики должны приложить все усилия для организации встречи лидеров Украины и России, а цель переговоров — «действенные гарантии».



«Ежедневно в видеоформате общаются представители наших делегаций — делегаций наших стран. У нашей делегации есть четкое задание — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Поняли, что это сложная история, тяжкий, но нужный путь. И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии», — отметил Зеленский.

