«Любим и прибылен». Ретрогастроном на углу Маяковского и Некрасова продолжает работать

Петербургский гастроном на углу улиц Маяковского и Некрасова продолжает свою работу, рассказали «Фонтанке» в самом магазине 14 марта. От комментариев о ближайшем будущем сотрудники воздержались.



В то же время экскурсовод Лера Дроздецкая сообщила, что владельцы гастронома решили не закрываться. Собеседник Дроздецкой пишет, что магазин хотят сохранить, поскольку он «любим и прибылен», а рынок аренды сейчас находится в сложном положении.

