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«Любим и прибылен». Ретрогастроном на углу Маяковского и Некрасова продолжает работать

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Петербургский гастроном на углу улиц Маяковского и Некрасова продолжает свою работу, рассказали «Фонтанке» в самом магазине 14 марта. От комментариев о ближайшем будущем сотрудники воздержались.

В то же время экскурсовод Лера Дроздецкая сообщила, что владельцы гастронома решили не закрываться. Собеседник Дроздецкой пишет, что магазин хотят сохранить, поскольку он «любим и прибылен», а рынок аренды сейчас находится в сложном положении.

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Как писала «Фонтанка» ранее, последний в городе гастроном в ретростиле собирались закрыть. На его месте должен был появиться «Магнит».

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