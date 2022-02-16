Штучный подход. Как в Петербурге выживает эксклюзивный гастроном, где делают селфи с актерами

автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О возможном закрытии гастронома на углу Маяковского трогательно написал прозаик Вадим Левенталь. «Фонтанка» отправилась на место, чтобы узнать, что происходит с магазином, продавцы которого, по преданиям, видели даже Ильича.

— Дочка, посмотри, этот сметанник свежий? — просит продавца бабушка в платочке. Водрузив на нос очки, продавец за прилавком не торопясь разглядывает этикетку, потом выносит вердикт: свеж, можно брать. Как и все остальные пирожные на витрине — сотрудники делали выкладку свежей выпечки буквально за полчаса до этого.



Нет, это не маркет премиум-класса для вип-персон. Это гастроном на углу Некрасова и Маяковского в Петербурге. Как две капли воды похожий на иллюстрации к первому бестселлеру Советского Союза 1952 года — «Книге о вкусной и здоровой пище».



автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Интерьер гастронома выдержан в стиле ретро: огромные ярусные люстры, напоминающие перевернутый торт, обшитые деревянными панелями стены, улыбчивые продавцы в накрахмаленных чепцах и передниках и ломящиеся от снеди секционные витрины.



автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О, эти витрины! Такому ассортименту продуктов позавидует едва ли не каждый ретейлер. Сыров мы насчитали больше 30 видов, примерно столько же разновидностей деликатесов — в мясном отделе. А еще лососевая икра на вес, свежий язык, зелень, клубника… И так все аппетитно и красочно оформлено, что руки сами тянутся купить.

Время в гастрономе словно замедляется — нет той суеты и шума, присущих масс-маркетам, продавцы никуда не спешат, и кажется, словно покупатель — их лучший друг. — Милая, мне бы бананчиков, — это уже другая покупательница обращается к продавцу отдела фруктов.

— Я бы вам не советовала — они еще зеленоваты.

— А я на окошко положу — дойдут, — улыбается в ответ пожилая петербурженка, протягивая через прилавок купюру.

Как ласково шутят сами петербуржцы, продавцы гастронома знакомы с Лениным, а возможно, и с Петром Первым, поэтому двигаются супермедленно.

Но, как зачарованные, приходят за продуктами на Маяковского снова и снова. — Здесь всегда все свежее, — признается петербуржец Гарип, он приходил в гастроном за колбасой и яйцами. — Я сюда хожу уже 10 лет. У дома много новых разных открыли, а мне их и не надо. Идиллию гастрономического мира на Маяковского, как считают сотрудники, разрушил по большей части коронавирус: улицы опустели, люди попрятались по домам и стали осваивать дистанционные покупки, приезжих, которые составляли львиную долю покупательского трафика, стало на порядок меньше. Ходить за покупками в гастроном стало некому. Пандемия его переиграла, высушив реки выручки до размеров ручейка.

Но и эта напасть — не единственная. — Маленьким магазинам стало тяжело выживать. Мы всегда были гастрономом эксклюзивным. Всегда все было свежим, фермерским, — говорит заведующая одним из отделов Роза. Работе в гастрономе она отдала 19 лет жизни.

По словам Розы, гастроном на Маяковского был единственным в своем роде и ведущим среди прочих магазинов Петербурга, несколько лет занимал первые места по городу.

автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— У нас была специальная книга, куда мы записывали пожелания покупателей — что бы они хотели. Мы все это заказывали, — делится Роза секретами гастронома. — Не так давно от этого отказались — смысла нет. Заказывают штучно, и выходит такая заявка себе дороже. Визитной карточкой гастронома считалось мясо. Договоры на поставку заключали напрямую с фермерами. — Никогда не было мяса накачанного — всегда натуральное и свежее, огромный ассортимент! Такого ассортимента, как у нас, больше нигде в городе не было, — рассказывает журналисту «Фонтанки» Роза. Все изменилось, когда по соседству с гастрономом открылась большая торговая сеть и многие покупатели ушли туда.

Несмотря на падение выручки, гастроном старается держать марку и мужественно воздерживается от увольнения сотрудников. — В каждом отделе по одному продавцу, в гастрономическом — два, в день всего 8–9 человек, — загибает пальцы Роза. — Надо же всем зарплату платить. Содержать магазин надо, оборотные средства нужны на товар. Мы же платим за все, даже за платежные терминалы…

К подбору персонала здесь подходят строго: смотрят, как соискатель держится на собеседовании, как себя ведет. Предпочтение отдают профессионализму и спокойному нраву. — Смотрим, чтобы человек был не вспыльчивым — это ведь и по разговору видно. За столько лет ты уже легко определяешь. А сейчас же народ такой, сами знаете — одни стрессы. Очень тяжело людям жить, — сочувственно вздыхает Роза. В гастрономе уповают на поддержку постоянных покупателей, среди которых много знаменитостей: актеры, архитекторы, академики. — Крючкова Светлана, Стоянов Юрий, Боярский постоянно со своей семьей ходит. Лиза Боярская — постоянный покупатель. Даже Александр Васильев — у него здесь мама жила. Приходил режиссер «Улиц разбитых фонарей», Бутурлин, да вот умер он недавно, — перечисляет Роза знакомых едва ли не каждому в стране актеров. С некоторыми знаменитостями Роза даже фотографировалась — снимки бережно хранит дома.

Любили гастроном и иностранцы. — У них же нет такого эксклюзивного подхода, в основном масс-маркет, — не без гордости говорит Роза. — Икру все они брали. Очень большой ассортимент у нас икры. Сейчас не стало иностранцев, и икру теперь уже не так берут.

Цены в гастрономе — как в любом магазине у дома. Икра лососевая, правда, по 3 тысячи рублей за кило — не каждому по карману.

Как отмечает Роза, сотрудники в гастрономе — советского возраста и закалки, с крепкими знаниями ГОСТов и критериев отбора свежих продуктов. — Я, например, с одного взгляда могу определить, из чего сделан продукт. Каждый кусок мяса знаю, как выглядит и как называется — окорок или филе. Этому же нас учили, — Роза заканчивала техникум на Чехова (Санкт-Петербургский торгово-экономический техникум. — Прим. ред.), училась четыре года. Сейчас столько в институте учат.

автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» автор фото Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Многие покупатели гастронома — выходцы из Союза. — Но они уходят, и мы теряем клиентов. Прямо в этом доме жил профессор Нефтяного института, он был наш постоянный покупатель. Вот внезапно умер. Его сын уехал за границу со своей семьей — а так они хорошо у нас отоваривались! Могли даже на дом продукты заказывать — мы им заносили, — вспоминает Роза. Гастроном пытался подстроиться под реалии времени, даже внедряли доставку продуктов на дом. Но не пошло.



— Далеко развозить нет смысла: надо человеку и за машину платить, и за доставку. А ближних заказов было мало. Крупные магазины от оборота зарабатывают, сколько поставок делают, а у нас — штучный подход. Сейчас очень мало покупают. Даже те, кто раньше много всего брал. Сейчас все экономят деньги, даже богатые, — вздыхает завотделом.

В гастрономе понимают, что с их подходом к продуктам канет в Лету целая эпоха культуры еды: молодежь уже не заинтересуешь ни готовкой, ни деликатесами. Приоритеты отдают фастфуду и чему-то легкому, что можно есть прямо на бегу.

О том, что дни сочтены, в гастрономе вслух не говорят — верить в это здесь никто не хочет.

Официально комментировать известия о том, что на базе гастронома вскоре откроется очередной «Магнит», в магазине не стали — к журналисту «Фонтанки» директор так и не вышел.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»