FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Экс-защитник «Зенита» Ракицкий: Желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине. Больно за родину

21
Печать

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий прокомментировал военную операцию на Украине. Об этом он написал в своем Instagram 14 марта.

«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину! Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!» — написал Ракицкий.

Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» 2 марта. По официальной версии, он уехал на Украину, чтобы помочь родителям.

Защитник играл в петербургском клубе с 2019 года. На его счету 108 матчей, 7 голов и 15 результативных передач.

Еще один украинец из «Зенита», тренер Анатолий Тимощук, продолжает работать в петербургском клубе. Из-за этого Украинская ассоциация футбола лишила его всех титулов и званий.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

reader-writer
Его отец с конца 90-х живёт в СПб. Родители в разводе с 99 года.
274480869
14;30 Ни слова про Донецк. Все что нужно знать про либерсми
Piter Russo
В 2019 году когда в Зенит устроился, мир и добро на Украине отчего ж не пожелал?
За Украину конечно больно, но только не с 2022 года, а с 2004 года.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний