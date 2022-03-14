Экс-защитник «Зенита» Ракицкий: Желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине. Больно за родину

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий прокомментировал военную операцию на Украине. Об этом он написал в своем Instagram 14 марта.



«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину! Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!» — написал Ракицкий.



Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» 2 марта. По официальной версии, он уехал на Украину, чтобы помочь родителям.

