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«Зенит» пожаловался на судейство в матче с «Крыльями»

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Футбольный клуб «Зенит» подал официальную жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча 21 тура РПЛ с «Крыльями Советов». Как сообщает 14 марта «Матч ТВ», петербуржцы считают, что в ворота самарцев не был назначен пенальти.

Эпизод произошел на 9-й минуте встречи. Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной «Крыльев» после столкновения с защитником соперника Александром Солдатенковым. Главный судья Антон Фролов никак не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди также не обратили внимания.

Для Фролова это был третий матч в качестве главного арбитра РПЛ.

Напомним, что матч завершился со счетом 1:1. На 86-й минуте «Зенит» вышел вперед, но самарцы сравняли в добавленное время. Подробнее об игре читайте в материале «Фонтанки».

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