У парка в Петергофе задержали мужчину, который любил демонтировать остановки топором, но не любил суды

Фигуранта дела о вандализме уголовный розыск Выборгского района искал несколько месяцев, а нашли его гуляющим у парка в Петергофе.



Три месяца скрывался от суда 49-летний житель области, которого весной прошлого года задержали после нападения с топором на остановку в Озерках, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта.



В конце прошлого года, когда дело о вандализме передали в суд, обвиняемый решил не отягощать себя пунктуальностью и визитами на заседания и просто пропал. В декабре 2021 года терпение у правосудия лопнуло, и его объявили в розыск.

