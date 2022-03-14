FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

У парка в Петергофе задержали мужчину, который любил демонтировать остановки топором, но не любил суды

0
Печать

Фигуранта дела о вандализме уголовный розыск Выборгского района искал несколько месяцев, а нашли его гуляющим у парка в Петергофе.

Три месяца скрывался от суда 49-летний житель области, которого весной прошлого года задержали после нападения с топором на остановку в Озерках, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта.

В конце прошлого года, когда дело о вандализме передали в суд, обвиняемый решил не отягощать себя пунктуальностью и визитами на заседания и просто пропал. В декабре 2021 года терпение у правосудия лопнуло, и его объявили в розыск.

Наряд патрульно-постовой службы приметил мужчину накануне около четырех дня в Петергофе на улице Шахматова. Во время проверки документов всплыли интересные факты из его биографии. Мужчину доставили в отдел полиции, а также уведомили о его поимке инициатора розыска.

«Фонтанка» показывала нападение мужчины на остановку, после которого было возбуждено дело о вандализме.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний